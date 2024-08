Harris ehr Reed op'n Parteidag

De US-Demokraten harrn ehr geern as amerikaansche Präsidentin, un nu hett Kamala Harris op den Parteidag ok de Kandidatur annahmen. In ehr Reed hett se seggt, se wull en Präsidentin för all de Amerikaners ween un gegenangahn gegen dat Utenannerdriften vun de Gesellschop. To de Nato hett Harris kloor "jo" seggt, un se will de Ukraine wieter bistahn un sik dorför insetten, dat in'n Gazastriepen de Wapen swiegen schüllt.

