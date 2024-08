Nato in Geilenkirchen passt bannig op

An de Nato ehrn Luftwapenstüttpunkt in Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen gellt nu de tweehööchste Sekerheits-Stoop. Maakt warrt dat wegen Informatschonen vun US-Geheemdeenste, un en Nato-Spreker sä, de güngen dorvun ut, dat de Stüttpunkt bedroht is. Mehr is nich künnig maakt worrn. De Nato hett in Geilenkirchen Flegers mit dat Fröhwarnsystem Awacs statschoneert.

