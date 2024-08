Groten Barg Stroom ut de Sünn

Dissen Juli is in Düütschland so veel Stroom ut Sünnen-Energie tosamenkamen as noch nie tovör. De düütsche Weertschopsminister Robert Habeck hett de "Funke Mediengrupp" vertellt, dat weern bummelig teihn Terawatt-Stünnen, also teihn Milliarden Kilowattstünnen. Klappen dee dat wegen de velen neet installeerten Solar-Anlagen, denn de Sünn hett weniger schient as in den vörigen Juli.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch