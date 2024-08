NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag bringt Sünn un Wulken, un de warrt mehr un mehr un bringt vunavend en lütt beten Regen – bi bet to 25 Graad. Nu (Klock negen) sünd dat in Fuhlsbüttel 19 Graad. Morgen wesselt sik Sünn un Wulken af, un dat blifft meist överall dröög – bi bet to 29 Graad. Eerst an’n laten Avend köönt womööglich poor Schuern un Gewidders rantrecken.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch