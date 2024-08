Stand: 22.08.2024 09:30 Uhr Parteidag vun de Demokraten

Dat weer de Ehr vun sien Leven, sä he. Tim Walz is nu ok offiziell de Kandidat vun de US-Demokraten as Viezpräsident. Op'n Parteidag in Chicago nöhm he dat an. Dor op de Böhn hefft ok de Musiker Stevie Wonder un de Talkmastersche Oprah Winfrey för Kamala Harris un Tim Walz worven.

