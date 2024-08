Stand: 20.08.2024 09:30 Uhr Een Doden bi Metzenstekeree in Billsteed

In Billsteed is güstern laat an’n Avend en Keerl dootstaken worrn. So as de Polizei dat seggt, harrn mehre Mannslüüd an’n Billsteder Platz streden. In’n Verloop vun de Ut’nannersetten kööm dat denn to en Metzenstekeree. Dat Opper is dorbi noch an Oort un Steed dootbleven.

