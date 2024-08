Stand: 20.08.2024 09:30 Uhr Football DFB-Pokaal

Un wedder sünd dree Football-Bunnsligisten en Runn wieder: In’n DFB-Pokaal hebbt sik nu ok Eintracht Frankfort, Werder Bremen un de VfL Wolfsborg dörsett. Aver ok noch en Amateurclub is mit bi un hett dat nu na de twete Runn hen schafft un dat is Kickers Offenbach. De Mannschop hett mit 2:1 gegen Magdeborg wunnen.

