Stand: 19.08.2024 09:30 Uhr Antony Blinken in den Negen Oosten

Dat is middewiel sien negente Reis hen na den Negen Oosten siet Anfang vun den Gazakrieg. US-Butenminister Antony Blinken will dat Snacken över en Wapenroh Stütt geven. Güstern keem he in Israel an, morgen reist he denn na Ägypten wieder. Dor schall in de neegsten Daag wieder verhannelt warrn.

