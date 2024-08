Stand: 19.08.2024 09:30 Uhr DFB-Pokal

Se hebbt allens geven, man an’t Enn hett dat nich langt. De Kickers vun Teutonia Ottensen sünd ut den DFB-Pokal utscheed. Se hebbt mit 1 to 3 vun Darmstadt een op de Mütz kregen. Beter leep dat dorna för den HSV, de Meppen mit 7 to 1 na Huus schickt hett un nu een Runn wieder is.

