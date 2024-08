Stand: 14.08.2024 09:30 Uhr Queen Mary 2 in Hamborg

De Queen Mary 2 is nu twintig Johr oolt. Se is op Geboortsdagstour – un dor maakt se ok in Hamborg an't Terminal Steenwarder fast. Vundaag – al an'n Morgen – gifft dat en Fier an Bord un an'n Avend föhrt de Queen Mary 2 denn ok al wedder weg.

