Stand: 14.08.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag wesselt sik Sünn un Regen af. Deelwies mach dat ok gewittern. Bet Klock ölven gifft dat en Unwedder-Warnen. De Temperaturen klattert op bet to dörtig Graad. Morgen regent dat denn nich mehr so dull un dat warrt en beten köler: denn blots noch bet to süssuntwintig Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch