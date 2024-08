Stand: 12.08.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Freren mööt wi vundaag al mal nich. Dat gifft Sünnschien satt bi bet to 28 Graad.

Morgen kaamt denn twoors ok noch en poor Wulken dorto, un womööglich kann dat enkelte Flagen geven, man bi bet to 32 Graad kann’t denn ok bannig schwül warrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch