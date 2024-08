Stand: 09.08.2024 09:30 Uhr Blaue Moschee

Vör de blaue Moschee an de Butenalster hebbt se för hüüt Middag wedder en Versammeln anmellt. Wat de Polizei seggt, wüllt 1.000 Minschen beten, dat de Moschee wedder apen maakt warrt. De Polizei warrt so as in de verleden Weken dor wehn. Se rekent aver dormit, dat dat freedlich togeiht.

