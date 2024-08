Stand: 06.08.2024 09:30 Uhr Queen Mary 2 in Hamborg

Dat Krüüzfahrtschipp "Queen Mary 2" is wedder op Besöök in Hamborg un liggt an't Terminal Steenwarder. De Besöök vun't 345 Meter lang Schipp duert blots en Dag. Man in de tokamen Week schall de "Queen Mary 2" gliek noch mal wedder na Hamborg kamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch