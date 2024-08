Stand: 05.08.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Sünn un Wulken staht vundaag op’t Programm. De mehrste Tiet is dat dröög bi bet to 24 Graad.

Morgen köönt sik de Lüüd, de vun’t Huuskontor ut arbeiden doot in Bikini oder Baadbüx an’n Schrievdisch setten. Dor kladdert de Temperaturen wedder op bet to 29 Graad rop. Dat gifft denn also wedder Sünnschien satt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.08.2024 | 09:30 Uhr

