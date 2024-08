Stand: 02.08.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag sünd vele Wulken an’n Heven, af un an waagt sik de Sünn rut. Dat kann ok enkelte Schuern geven. De Temperaturen klattert op 23 bet 24 Graad. Opstünns sünd dat 17 Graad in St. Georg. Morgen fangt de Dag mit Sünnschien an, över Dag treckt Wulken op, de ok Regen mitbringt, mag ween ok mit Blitz un Donnerslag. Dat Ganze bi 26 bet 27 Graad.

