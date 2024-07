Stand: 30.07.2024 09:30 Uhr Seine to schietig

De Seine in Paris is nu doch to schietig för de Triathleten. Dat heet, dat se dor vundaag nich swümmen schüllt. De Wettkamp is eerst mal op morgen verschuven worrn. Bi de Olympischen Spelen geev dat güstern de twete Goldmedaille för Düütschland. Hoolt hett se de Rider Michael Jung.

