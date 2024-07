Woans süht de hütige Olympia-Dag ut?

Bi de Olympschen Spele, dor löppt nu jüst de Partie vun de düütschen Handballers gegen Japan. Gode Schangsen op en Medaille hebbt vundaag de Veelsiedigkeits-Rieders un ok de Swümmer Lukas Märtens. Wenn he goot opleggt is, denn kann he womööglich noch to'n tweten Maal Gold halen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch