Letzte Generatschoon in Akschoon

Wokeen vunmeddag mit den Wagen in Eimbüddel ünnerwegens is, de mutt dormit reken, dat de Verkehr mal korthannig lahm leggt warrt. De Aktivisten vun de Grupp "Letzte Generatschoon" plaant Blockaden. Bi dat so nöömte Swarming stöörmt mehre Lüüd op de Straat un verhinnert korthannig dat Wiederfohren. Se plaant dorför fief mal fief Minuten. De Akschoon is för vunaf Klock 12 anmellt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch