Dat Wedder för uns in Hamborg

De Sünn hett vundaag mal mehr mal minner Lust sik to wiesen. Liekers is dat de mehrste Tiet dröög bi bet to 25 Graad. Man’n an’n Nameddag un Avend kann’t doch noch mal de een oder anner Flaag geven. Dorto gifft dat en mauen Wind, de nich so recht weet, vun wo he den nu weihen sall.

Morgen weiht dat denn al en beten duller ut Noordwest, de Rege hollt bilütten wedder op un dat warrt wedder bet to 23 Graad warm.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch