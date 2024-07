Stand: 25.07.2024 09:30 Uhr Ümtrecken in Hamborg is düer

Wokeen in Hamborg ümtrecken will, de mutt för de ne’e Wahnung in’n Snitt meist 50 Perzent mehr Hüer betahlen. Dat kann een ut en Utweerten vun NDR Data rutlesen. In Stadtdelen, wo dat siede Bestandsmeden geven deit, is de Oppries för en ne’e Wahnung sünnerlich hooch. In Osdörp as Bispeel sünd dat 74 Perzent.

