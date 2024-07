Stand: 19.07.2024 09:30 Uhr Viddelfinaalspelen an’n Rodenboom

Bi dat Tennisturnier an’n Rodenboom gaht vundaag de Viddelfinaalspelen los. Ok Hamborgs Tennisstar Alexander Zverev hett dat bet hierhen schafft. Güstern Avend hett he ok sien twetet Speel wunnen hatt gegen Hugo Gaston ut Frankriek in dree Sätz. Un hüüt Avend mutt he denn gegen Zhang Zhizhen ut China ran.

