Stand: 13.07.2024 09:30 Uhr Football

Ok in’t twete Testspeel, dor hett de HSV Erfolg hatt. De Football-Tweetligist, de hett sik güstern mit 5 to 1 gegen den Regionaalligisten Drochtersen/Assel dörchsett. An’n laten Namiddag, dor is dat Team bi’n Drüttligaafstieger VfB Lübeck to Gast. Un de FC St. Pauli, de test sik hüüt Namiddag bi’n Regionaalligisten Bremer SV.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch