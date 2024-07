Stand: 10.07.2024 09:30 Uhr U1 ünnerbroken

Dat is wichtig för all Lüüd, de mit de U1 föhrt, also de blaue Streek: Se warrt in de City för rund en Maand ünnerbroken. Twüschen Jungfernstieg un Hauptbahnhoff, dor föhrt denn keen Töög. Dat geiht vun‘n 22. Juli bet to’n 25. August. In düsse Tiet wüllt se de Statschoon Meßbarg barrierefree utboen.

