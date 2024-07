Stand: 08.07.2024 09:30 Uhr Zverev steiht in’t Achtelfinaal

He will dat nu ok na dat Viddelfinaal hen schaffen: De Hamborger Tennisprofi Alexander Zverev sleigt vundaag wedder in Wimbledon op. An’n fröhen Namiddag speelt he in dat Achtelfinaal gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz.

