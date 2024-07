Stand: 02.07.2024 09:30 Uhr Dode Fisch in Alsterfleten

Dörch den dullen Regen in Hamborg sünd vele Fisch in de Alsterkanals dootbleven. Besünners bedrapen is de Osterbeekkanal. Dor wüllt se de Kadavers gau ut dat Water rutholen. Dörch den starken Regen weer Masse an Pollen, Stoff, Eer un Schiet in’t Water swemmt worrn.

