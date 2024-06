Stand: 29.06.2024 09:30 Uhr Kieler Week

Un de Kieler Week geiht op ehrn Hööchpunkt to. Bi de Windjammerparaad an'n Vörmeddag reekt se allens in allen mit mehr as 120 Scheep. Dor sünd ok 60 Traditschoonsseilscheep mit dorbi. De Gorch Fock föhrt de Paraad över de Kieler Föör an. Mit dorbi sünd ok de düütsche Bark Alexander von Humboldt II un de Thor Heyerdahl.

