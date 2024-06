Stand: 27.06.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt wesselt sik Sünn un Wulken af. Toeerst is dat dröög, man to’n Namiddag hen kann wat daalkamen un ok gewiddern. Kann sogar richtig dull warrn. Dat is schwüül un hitt bi bet to 31 Graad. Opstunns meet wi bi ju in Winterhuud 21 Graad. Morgen hebbt wi Wulken un Regen, de dörchtreckt, deels as Schuer un mit Gewidder. Vun Middag af an is dat meist dröög un blangen de Wulken kiekt de Sünn oft ok dörch bi bet to 23 Graad.

