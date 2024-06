Stand: 22.06.2024 09:30 Uhr Spelen bi Football-EM

Bi de Football-EM geev dat güstern dat eerst Speel, dat null-null utgahn is. De Nedderlanden un Frankriek hefft an'n laten Avend dat Toor nich drapen. Ok noch speelt hett Ööstriek gegen Polen: drei to een. Polen hett nu keen Chanc' mehr op't Achtelfinaal. De Ukraine kunn sik mit twee to een gegen de Slowakei dörsetten.

