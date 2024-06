Stand: 15.06.2024 09:30 Uhr Beddeln verbaden

Een steiht in de U- oder S-Bahn un warrt na Lüttgeld fraagt. Jümmer wedder Fohrgäst klaagt doröver. Beddeln is verbaden. Nu hebbt Kuntrulleuren in düt Johr 1.300 Mal Straafgeller anornt. Düsse Tallen hett de Linke affraagt un krittelt, mit düsse Straafgeller gaht se gegen de verkehrten an.

