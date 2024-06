Stand: 14.06.2024 09:30 Uhr Truerfier för doden Polizist

In Mannheim geiht dat hüüt Vörmiddag los mit en Truerfier: Erinnert warrt dor an den 29-johrigen Polizisten, de twee Weken torüch bi en Attack mit en Metz ümbröcht worrn is. Bi de Truerfier warrt woll mehr as 2.000 Lüüd dorbi ween, ünner annern ok de düütsche Binnenministersch Nancy Faeser.

