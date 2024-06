Stand: 12.06.2024 09:30 Uhr Trainerwessel

Vun Hamborg na Brighton – dat warrt ümmer wohrschienlicher, dat de St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler weggeiht. De Verenen sünd in Grunnen al över en Wessel eens worrn. So as dat utsüht, warrt dat wohl ok bald offiziell künnig maakt. Hürzeler weer denn mit 31 Johr de jüngste Trainer in de ingelsche Premier League.

