Stand: 06.06.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag vundaag geiht mehr ’n beten wat köhler los. Opstunns sünd dat dörteihn Graad in Neewiendool. Mehr as söventeihn Graad warrt dat aver ok nich mehr. Egens is dat goors ’n beten wat to koolt för düsse Johrstiet. Aver de Sünn, de lett sik meist bet na’n Middag hen hier un dor noch mal’n beten wat sehn. Man denn kriegt de Wulken na un na de Böverhand un bringt dat een oder anner Regenschuer mit sik. Un morgen süht dat Wedder denn meist jüst so ut as vundaag.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch