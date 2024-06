Stand: 05.06.2024 09:30 Uhr HSV Handball kann in Bunnsliga spelen

De Handballers vun'n HSV Hamborg köönt opaten. Se köönt ok in de tokamen Saison in de Bunnsliga spelen. Wat de NDR weet, erfüllt de Vereen nu ok de letzte Bedingen för dat nödige Verlööf. Dorför muss he en Bedrag in Millionenhöögde as Sekerheit achterleggen.

