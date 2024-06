Stand: 04.06.2024 09:30 Uhr Hoochwater in Süüddüütschland

Dat gifft noch keen Entwarnen. De Laag in de Hoochwatergebeten in Süüddüütschland, de is ümmer noch anspannt. In en poor Regionen, dor hebbt se al anfungen optorümen, man in annere Regionen, dor stiegt de Pegelstänn noch wieder na baven. Ok noch bi de Donau.

