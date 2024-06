Stand: 04.06.2024 09:30 Uhr Europawahl

In fief Daag, dor is Europawahl. Un dorüm weer güstern Avend de SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley in Hamborg. An’n Jungfernstieg hett se för Freden worven. Bavento hett se vör en rechtet Lager wohrschaut, dat Europa to en Platz vun naschonalistischen Egoisten maken dä.

