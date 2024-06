Stand: 01.06.2024 09:30 Uhr Doot an'n Baggersee

In Bobarg is an'n Avend en Mann bi't Baden in en Baggersee ümkamen. In't Water güng em dat woll op mal gor nich goot. Man hett em noch an Land trocken un ok versöcht, em in't Leven torüchtoholen. Lüüd hefft hulpen, man de süsstig Johr ole Mann is denn noch dor an'n See dootbleven.

