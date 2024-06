Stand: 01.06.2024 09:30 Uhr Science City apen

Eenmal in en Labor mit dorbi ween un bi Versöken tokieken: Dat geiht vundaag in Bahrenfeld. De Science City maakt för Gäst de Dören op un wiest, wo Forschers arbeit. Senatorsche Katharina Fegebank sä, de Dag schull wiesen, wo wichtig de Wetenschap för Hamborg is.

