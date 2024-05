Stand: 31.05.2024 09:30 Uhr Westliche Wapen in de Ukraine

Schall de Ukraine mit Wapen ut’n Westen ok Telen IN Russland bescheten? De Spitz vun de NATO hett dat al fordert – un nu will ok de US-Regeren de Ukraine düsset Vörgahn verlöven. De Tosaag vun Amerika, de gellt man blots in en bestümmten Ümfang, etwa üm de oost-ukrain‘sche Stadt Charkiw Schuul to geven. Betnu schull de Ukraine Wapen ut’n Westen blots op jümehr Staatsgebeet för Verdedigen insetten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch