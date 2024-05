Stand: 31.05.2024 09:30 Uhr HSV Hamborg in de Handball-Bunnsliga

De HSV Hamborg, de speelt ok in de tokamen Saison in de Handball-Bunnsliga. Dat hett dat Schiedgericht in Hannover güstern seggt. Man ünner en Bedingen: De Vereen mutt bet Middeweken noch en Bewies bringen, dat he liquide is.

