Stand: 31.05.2024 09:30 Uhr Flooghaven Pist wedder free

An’n Hamborger Flooghaven, dor sünd se meist fardig mit de Arbeiden an een vun de beiden Pisten. Fief Daag lang hebbt se Gummi-Striepen vun de Fleger-Rööd wegmaakt, Siel-Rohren spöölt un Markeren nee maakt. Ok de Elektrik vun de sonömte Startbahnbefüerung is kontrulleert un uttuuscht worrn, dat seggt de Flooghaven. Vun hüüt af an kann de Pist wedder bruukt warrn.

