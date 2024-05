Stand: 30.05.2024 09:30 Uhr Lever ahn Auto na de EM-Spelen henkamen

Mit dat Auto na de Football-EM henföhren is bi de Spelen in Hamborg keen gode Idee. Denn rund üm dat Volksparkstadion, wo alltohoop fief EM-Spelen utdragen warrt, dor warrt de Straten dicht maakt un dat Parken is stedenwies ok verbaden. Dat liggt doran, dat de Planers den Verkehr op lange Sicht anleggen doot un dat dat deswegen ok keen Parkplätz rund üm dat Stadion geven deit. De Fans, de schullen lever mit’e S-Bahn, mit Shuttle-Bussen, dat Fohrrad un E-Scooters na de Spelen henkamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch