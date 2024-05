Stand: 30.05.2024 09:30 Uhr Woans kann dat Boen billiger warrn?

Dorför will de Börgerschop in Hamborg de Boherren ne’e Regeln mit op’n Weg geven un hett nu dorför stimmt, dat een Vörslääg sammeln deit. Dorbi geiht dat vör allen Dingen dorüm, dat bi de Bonormen oprüümt warrt, denn dorvun gifft dat betto dusende vun. De Bofachmann vun’e Grönen, Olaf Duge, de möök nochmal kloor, dat dat dorbi nich dorüm güng, minnerwertige Boten to etableren. Man bi de Fraag, wat dick en Wand ween mutt un bi de Schalldämmen kunn een bi sporen.

