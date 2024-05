Stand: 30.05.2024 09:30 Uhr Welk FDP-Politikers sünd untofreed mit Rentenpaket

Eerst güstern hett de Bunnsregeren ehr Rentenpaket op’n Weg bröcht un nu al verlangt mehre Politikers vun’e FDP, dat een dor al wat an ännern deit an dat Paket. So verlangt welk vun jüm, noch starker op Aktien to setten, üm de Renten to betahlen. De Jungen Liberalen wüllt nu, dat de SPD jüm entgegenkamen deit. Bavento hett de FDP nochmal verlangt, dat de Rent mit 63 afschafft warrt.

