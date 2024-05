Stand: 30.05.2024 09:30 Uhr Handballers winnt – Footballers verleert

Vundaag nu warrt dat eernst för de Handballers vun’n HSV Hamborg: En unafhängig Schiedsgericht seggt neemich, wat se de Lizenz för de tokamen Bunnsligasaison kriegen doot oder nich. Spoortlich hebbt de Handballers güstern ornlich wat henkregen un mit 33 to 29 gegen Eisenach wunnen. Nich so goot lopen is dat op’e anner Siet bi de Footballers vun Altna 93: Se hebbt den Opstieg na de Regionaalliga Noord hen verpasst, denn mit dree to fief hebbt se güstern vun den SV Todesfelde een op’e Mütz kregen.

