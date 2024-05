Stand: 30.05.2024 09:30 Uhr Hamborg kriggt Karl-Lagerfeld-Promenaad

En witten Zopp, Kragen un düüster Sünnenbrill un foorts hett een al Karl Lagerfeld vör Ogen. Fief Johr na sien Dood warrt vundaag nu in Hamborg en Straat na den Moodminschen benöömt. Un düsse Straat is dor, wo em dat för’t Inköpen ümmer hentrocken hett, wenn he fröher sien Heimatstadt Hamborg besöcht hett. Un dat is in’e Binnenstadt an’t Alsterfleet, glieks blangen den Ne’en Wall. In Tokunft köönt de Lüüd in Hamborg dor denn op de rund hunnertföfftig Meter lange Karl-Lagerfeld-Promenaad bummeln gahn.

