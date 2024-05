Stand: 30.05.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Mit’n beten Anloop schafft de Sünn dat vundaag noch op bet to fief bet söss Stünnen, wo wi se to sehn kriegen doot. Dat is ganz ornlich, wenn een dat mit de letzten Daag verglieken deit. Dagsöver blifft dat dorto dröög. De Regen is denn eerst later na’n Avend hen wedder trüch. Un de Temperaturen liegt vundaag so bi üm un bi eenuntwintig Graad. Opstunns sünd dat twölf Graad in Poppenbüddel. De Dag morgen warrt vun’t Wedder her nich ganz so schöön as vundaag. Dor sünd denn wedder mehr Wulken ünnerwegens un dat regent ümmer mal wedder un ok Gewidder sünd mööglich bi Temperaturen vun bet to twintig Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch