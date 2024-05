Stand: 29.05.2024 09:30 Uhr Hamborger Plaans för de Grundstüer

Hamborg will noch vör de Sommerpaus fastleggen, wo veel Grundstüer Hamborger Egendömers in Tokunft betahlen schüllt. All de Stüerbeschede tosamentellt schallt dat akraat jüst so veel inbringen as in't lopen Johr, sä de Finanzsenater Andreas Dressel, un dat schall bummelig 510 Millionen Euro inbringen. Blots de Lasten, de warrt nu anners opdeelt.

