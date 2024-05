Stand: 29.05.2024 09:30 Uhr Woans geiht dat wieder mit MSC?

Noch vör de Sommerpaus schall de Börgerschop ok över den MSC-Deal afstimmen. Mit dat plaante Instiegen bi den Haven-Bedriever HHLA will sik tovör aver nochmal de Huusholts-Utschuss befaten. De Schwiezer Reederee MSC bringt al vörher mehr Ladung na Hamborg hen un nimmt den Haven vunaf Juni tosätzlich in en Liniendeenst twüschen Asien un Noordeuropa mit rin. Affardigen laat se de Frachters denn aver bi den HHLA-Konkurrent Eurogate.

