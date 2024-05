Stand: 29.05.2024 09:30 Uhr UN-Resolutschoon to'n Gaza-Krieg

De UN-Sekerheitsraat warrt womööglich hüüt över noch een Resolutschoon to'n Gaza-Krieg afstimmen. De Vörlaag to'n Besluten verlangt en Stopp vun de israeelsche Offensive in Rafah un dat de Wapens eerstmal swiegen schüllt. Un denn schall ok noch de Terrorgrupp Hamas de restlichen Geiseln free laten. Verfaat worrn is de Text vun Algerien - dat Land is in'n Sekerheitsraat Vertreder vun de araabschen Staten.

